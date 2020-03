Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Impflingen, In der Kuhweide, 3.3.20, 9.00-13.00 Uhr Diebstahl von Baustelle

Impflingen (ots)

Von der derzeit eingerichteten Baustelle an einer Brücke in Impflingen, In der Kuhweide, entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 9.00 bis 13.00 Uhr am 3.3.2020 einen HILTI Bohrhammer im Wert von ca. 400.--EUR. Die Täter nutzten die kurzzeitige Abwesenheit der Arbeiter, um den Bohrhammer zu entwenden.

