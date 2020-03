Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versammlungslage in Jockgrim - Akkreditierung Presse

Landau / Jockgrim (ots)

Für das Versammlungsgeschehen am 07.03.2020 in Jockgrim, bietet die Polizei gegen Vorlage eines Presseausweises eine Akkreditierung für Medienvertreter zur besseren Erkennbarkeit im Einsatzraum an. Die Akkreditierungen können im Vorfeld bei der Polizeidirektion Landau, Westring 23, empfangen werden. Alternativ erfolgt eine Ausgabe am Samstag zwischen 11:00 und 12:00 Uhr auf dem Bürgerplatz in Jockgrim. Als Ansprechpartner stehen unsere gekennzeichneten Presseteams zur Verfügung.

