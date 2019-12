Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Aufmerksame Bankangestellte verhindert Betrug.

Lippe (ots)

Am Donnerstag wurde die Angestellte einer Sparkasse skeptisch, als eine 84-jährige Kundin unvermittelt ihre Ersparnisse abholen wollte. Auf Nachfrage vertraute die Seniorin sich der Mitarbeiterin der Bank an und erzählte, dass sie Geld vor Dieben in Sicherheit bringen müsse. Am Telefon war die Frau über Nacht immer wieder von vermeintlichen Polizisten angerufen worden, die sie angeblich vor einer Diebesbande schützen wollten. Nach den andauernden Telefonanrufen ließ die 84-Jährige sich schließlich übermüdet davon überzeugen, dass ihr Geld auch auf der Bank nicht sicher sei. Die Bankangestellte vermutete nach diesen Ausführungen einen Betrug. Umsichtig rief sie die Polizei hinzu, die die Ermittlungen in der Sache sofort aufnahm. Der genannte Fall zeigt, wie rücksichtslos Betrüger am Telefon mit der Angst ihrer Opfer spielen. Durch den hohen Druck verunsichern die Täter die Angerufenen zusehends. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass am Telefon keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen gegeben werden sollten. Händigen Sie kein Geld oder andere Wertgegenstände an Unbekannte aus. Wenn Sie verunsichert sind, ziehen Sie jemanden aus ihrem Umfeld ins Vertrauen oder rufen Sie die 110 an.

