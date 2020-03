Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Guter Geruchssinn führt zu Cannabisfund

Zeiskam (ots)

Einen guten Geruchssinn bewies ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Germersheim am Montagmorgen gegen 10.45 Uhr in Zeiskam. Bei der Überprüfung einer Wohnadresse konnte ein süßlicher Geruch vor der Eingangstür wahrgenommen werden. Der Beamte konnte den Geruch letztlich einer Dose zuordnen, in welcher sich eine geringe Menge Cannabis befand. Der Drogenfund führte letztlich zum Einleiten eines Strafverfahrens wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 47 - jährigen Wohnungsinhaber.

