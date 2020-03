Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt, 29.2.2020, 23.45 Uhr Fahren unter Alkoholeinwirkung

Hochstadt (ots)

Nach einem Streitgespräch zwischen zwei Pkw-Fahrern in der Ortschaft Siebeldingen fuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer kurz vor Mitternacht am Samstagabend mit angekoppeltem Pferdeanhänger in westlicher Richtung davon. Der Hinweisgeber hatte bei dem 39-jährigen Pkw-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Polizeistreife konnte den Pkw mit Pferdeanhänger schließlich in Hochstadt einer Kontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,15 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme, Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel und des Führerscheins und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell