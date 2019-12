Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung im Kesselinger Wald

Kesseling, Kreis Ahrweiler (ots)

Im Zeitraum vom Heiligabend gegen 21:00 Uhr auf den ersten Weihnachtstag gegen 09:00 Uhr kam es im Kesselinger Wald zu zwei Sachbeschädigungen an Lebendfallen, welche zum Fang von Raubwild aufgestellt waren. Der/die bisher unbekannte/n Täter zerstörten die beiden Fallen durch Legen von Feuer. Die Fallen waren in etwa in einem Abstand von 400-500 Metern im Bereich des Herschbachs zwischen Weidenbach und Kesseling abgestellt. Beide Plätze sind von der Straße L 90 aus einsehbar. Eine Falle war in etwa in Höhe des alten Bolzplatzes, die zweite in Höhe der Kapelle abgestellt. Die Polizei Adenau sucht Zeugen, die an den genannten Örtlichkeiten etwas festgestellt haben, was mit dem vorliegenden Sachverhalt im Zusammenhang stehen könnte. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02691-9250 bei der zuständigen Polizeiinspektion Adenau.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-9250



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell