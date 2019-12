Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Cochem (ots)

Am Montagmorgen, 23.12.2019, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 18 Jahre alter Führerscheinneuling die B 49 aus Richtung Ernst in Richtung Cochem. Vor dem Kreisel Cochem verlor er infolge seiner erheblichen Alkoholisierung und seiner zu schnellen Fahrweise die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Mauer, Straßenschildern und einer Laterne. Durch den Lärm aufgeschreckte Anwohner alarmierten die Polizei. Beim Fahrzeugführer konnte eine AAK von 2,66 Promille festgestellt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe genommen.Der rundum beschädigte und nicht mehr fahrbereite BMW wurde abgeschleppt. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf ca. 2000 Euro belaufen, der Schaden am BMW wird derzeit auf 10000 Euro geschätzt.

