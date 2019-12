POL-PDMY: Pressemeldung der Polizei Mayen für das Wochenende vom 20.12.-22.12.2019

Polizeidirektion Mayen

Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Im Verlauf des 20.12.2019 ergingen durch falsche Polizeibeamte zahlreiche Anrufe in den Städten Polch und Mendig. Die Anrufer versuchten hierbei gezielt bei älteren Mitbürgern Informationen über deren Lebensverhältnisse zu erhalten. Hierzu ist anzumerken, dass die Polizei Sie niemals bitten wird Geld oder Wertgegenstände herauszugeben. Weiterhin erfolgen keine Anrufe unter der Notrufnummer 110. Falls Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich unter der Rufnummer Ihrer örtlich zuständigen Dienststelle an die Polizei.

Verkehrsunfallflucht zwischen Polch und Gappenach

Am 20.12.2019 gegen ca. 09:30 Uhr befuhr eine Verkehrsteilnehmerin die L113 zwischen Polch und Gappenach. Dort versuchte sie einen langsam, vor ihr fahrenden Verkehrsteilnehmer zu überholen. Beim Ausscheren kollidierte sie mit einem von hinten kommenden Fahrzeug welches ebenfalls überholen wollte. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Hierzu sucht die Polizei Mayen den überholten, oder andere Verkehrsteilnehmer als Zeugen.

Sachbeschädigung durch Graffiti in Mayen

In der Nacht vom 20.12.-21.12.2019 wurde eine Halle in der Straße Am Wasserturm in Mayen mit zahlreichen Graffitis beschmiert. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei in Mayen.

Verkehrsunfall mit Flucht in Mayen

Im Verlauf des 20.12.-21.12.2019 wurden in Mayen in der Bäckerstraße zwei Eisenpoller umgefahren. Der Fahrer eines roten Kfz entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei in Mayen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl in Thür

Am 20.12.2019 zwischen 13:30 und 21:40 Uhr wurde in ein Haus in Thür in der Rampenstraße eingebrochen. Hierbei gelangten die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in das Gebäudeinnere. Zeugen, oder Personen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

