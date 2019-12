Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der Polizei Cochem

Cochem (ots)

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Samstag 21.12.2019 gegen 20:35 Uhr kam es an der Einmündung Markweg (Zufahrt zum REWE Markt) und der Moritzburger Straße in Cochem zu einem Verkehrsunfall. Dabei soll ein PKW beim abbiegen gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben, so dass der ihm entgegenkommende PKW nach rechts ausweichen musste und gegen die Schutzplanke und ein Verkehrszeichen fuhr. Der Unfallverursacher habe sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Cochem unter Tel: 026719840 zu melden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag 21.12.2019 gegen 15:30 Uhr wird der Polizei Cochem ein PKW auf der B49 im Bereich der Ortschaft Nehren gemeldet, der augenscheinlich in unsicherer Fahrweise geführt wird. Eine im Anschluss durchgeführte Überprüfung des 63 jährigen Fahrers aus der VG Cochem ergibt, dass dieser deutlich unter Alkoholeinwirkung stand.(1,98 Promille) Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Fahren unter Drogeneinfluss / Verstoß gegen das Betäbungsmittelgesetz

Am Samstag 21.12.2019 gegen 00:30 Uhr fiel einer Streife der Polizei Cochem ein PKW auf, der die L98 von Landkern in Richtung Cochem in langsamer und unsicherer Fahrweise befuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 53 jährige Fahrer aus der VG Cochem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin wurden bei einer Durchsuchung noch Betäubungsmittel aufgefunden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-9840

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell