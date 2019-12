Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Brohl (ots)

Am Freitag, 20.12.2019, gegen 14:45 Uhr, verlor ein 27-jähriger Fahrzeugführer, auf der L 109, zwischen Brohl und Roes, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, wobei der Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Der Schwerverletzte wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Landstraße war für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

