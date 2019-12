Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Adenau Hier einige ausgewählte Verkehrsunfälle/polizeiliche Tätigkeiten der Polizeiinspektion Adenau im Überblick:

Adenau (ots)

1. So, d. 15.12.2019, 22.00 Uhr- Mi, d. 18.12.2019, 11.00 Uhr: 56746 Kempenich, Parkplatz Erlebniswald Steinrausch

Diebstahl eines Kühlanhängers

Zur angegebenen Tatzeit entwendeten bisher unbekannte Täter in der Ortslage Kempenich auf dem Parkplatz Erlebniswald Steinrausch einen Kühlanhänger mit der Aufschrift Keller GmbH. An dem zugelassenen Anhänger war ein AW-Kennzeichen angebracht. Es handelt sich um ei-nen weißen Kofferanhänger mit einer Tandemachse und einem Kühlaggregat im Wert von ca. 7000EUR. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung eines Tatverdächtigen führen können, werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

2. Mi, d. 18.12.2019, 21,58 Uhr: 53520 Dümpelfeld, OT Niederadenau, B257

Überschlag: Glück im Unglück ...

hatte ein 23-jähriger Golffahrer, der zur Unfallzeit die B 257 von Dümpelfeld kommend in Fahrtrichtung Adenau befuhr. Ausgangs einer Linkskurve, vor der Ortslage Niederadenau, verlor besagter Fahrzeugführer infolge dem Straßenverlauf nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge des weiteren Unfallgeschehens prallte er gegen den linksseitig angrenzenden Bordstein, wodurch sein Fahrzeug Auftrieb bekam und sich überschlug. Im Anschluss daran, kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam auf dem Fahrzeugdach in einem Straßengraben zum Erliegen. Nach ersten Feststellungen dürften die Fahrzeuginsassen leicht bis mittelmäßig verletzt worden sein. Der verunfallte Pkw wurde durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen am Unfallort geborgen.

3. Mi, d. 18.12.2019, 14.45 - 16.00 Uhr: 56729 Virneburg, B258

Lasermessung

In der Zeit von 14.45 - 16.00 Uhr wurde in Virneburg, B258, Fahrtrichtung Nürburgring, Geschwindigkeitsbeschränkung: 50 km/h, innerorts, eine Laserkontrolle durchgeführt. Ergebnis: 6 Verwarnungen Als schnellster Fahrzeugführer wurde ein Audi-Fahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz mit 70 km/h gemessen.

