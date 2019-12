Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Weihnachtsbaum mit Lichterketten

Bell, Wehrer Straße (ots)

Wie der Polizei Mayen gestern bekannt wurde, kam es in der Nacht vom 17. auf 18.12.2019 zu dem Diebstahl eines Weihnachtsbaumes inklusive 4 Lichterkennten. Der Baum war am Feuerwehrhaus in Bell aufgestellt. Die bislang unbekannten Täter schnitten die Kabel der Lichterketten, der ca. 3,5 bis 4 m hohen Nordmanntanne, einfach durch und ließen die Stecker zurück. Bei dem Diebstahl dürften mehre Täter am Werk gewesen sein. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell