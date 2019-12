POL-PDMY: Tresorfund in Mayen

Polizeidirektion Mayen

Am vergangenen Samstag, den 14.12.2019 wurde morgens am Parkplatz "Im Hombrich" ein aufgebrochener Tresor der Marke "SIGMA" neben dem Parkscheinautomat gefunden. Der Tresor ist dunkelgrau, ca. 28 cm breit und ca. 18 cm hoch. Er kann bislang keiner Straftat zugeordnet werden.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wer kann Hinweise zur Herkunft des Tresors geben? Sind jemandem am 13.12.2019 bzw. in der Nacht auf den 14.12.2019 am Fundort verdächtige Personen aufgefallen, die den Tresor dort abgelegt haben könnten?

