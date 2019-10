Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Wieder Sachbeschädigungen am alten Güterbahnhof

Sögel (ots)

In der näheren und mittleren Vergangenheit ist es im Bereich des alten Güterbahnhofes immer wieder zu Sachbeschädigungen gekommen. In den vergangenen Wochen ist es dort erneut in mindestens zwei Fällen zu weiteren Fällen von Vandalismus gekommen. Hinweise dazu nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

