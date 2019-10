Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Baucontainer auf Autobahnbaustelle

Plate / Stolpe (ots)

Drei Baucontainer auf dem Gelände der Autobahnbaustelle an der BAB 14 auf Höhe der Ortschaft Plate sind in der Nacht zum Samstag aufgebrochen worden. Gestohlen wurden nach einer ersten Übersicht vorwiegend Schweißgeräte und andere Baustellentechnik. Die Höhe des Gesamtschadens ist bisher noch nicht bekannt. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich auf dem Baustellenabschnitt in Fahrtrichtung Dresden ereignete.

