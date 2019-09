Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus: Abschlussmeldung schwerer Verkehrsunfall auf der K 22 zwischen Alstätte und Ottenstein

Ahaus (ots)

Am Samstag, 28.09.2019, gegen 11:05 Uhr, befuhr ein 51jähriger Pkw Fahrer aus Ahaus den Ottensteiner Damm (K 22) aus Ottenstein kommend in Fahrtrichtung Alstätte. Ca. 200 m nördlich einer Kurve kam es zum Zusammenstoß mit einem 86jährigen Fußgänger aus Ahaus, der den Ottensteiner Damm überqueren wollte. Bei diesem Zusammenstoß wurde der 86jährige Ahauser schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der Ottensteiner Damm war bis 13:00 Uhr gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro

