Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek: Abschlussmeldung schwerer Verkehrsunfall auf der L 573

Heek-Ahle (ots)

Am Freitag, 27.09.2019, gegen 15:24 Uhr, befuhr ein 53jähriger Pkw Fahrer aus Steinfurt die Ahauser Landstraße (L 573) aus Ahaus kommend in Fahrtrichtung Heek. An der Einmündung zum Wirtschaftsweg Sunnbree wollte er nach links in diesen einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 21jährigen Motorradfahrer aus Gronau, der die Ahauser Landstraße in gleicher Fahtrichtung unterwegs war und den Pkw des 53jähigen Steinfurters links überholen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der 21jährige Gronauer schwer verletzt. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine Unfallklinik geflogen. Die Ahauser Landstraße (L573) war bis 17:00 Uhr gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro

Rückfragen bitte an:

Klaus Thesing

Kreispolizeibehörde Borken



http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell