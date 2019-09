Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Einbruch Zigaretten gestohlen

Bocholt (ots)

Unbekannte sind in einen Supermarkt an der Hochfeldstraße in Bocholt eingebrochen und haben Zigaretten entwendet. Zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag, 06.10 Uhr, hatten die Täter die Tür zum Vorraum des Verbrauchermarkts aufgehebelt. Dort erbeuteten sie aus einem Geschäftsraum Zigaretten in nicht geringer Menge. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 500 Euro. Hinweise an die Kriminalpolizei in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

