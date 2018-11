POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firma, Zeugen gesucht!

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag zwischen 22 Uhr und 23.30 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Handelsstraße ein.

In der Firma, die sich in Feldrandnähe nach Plankstadt befindet, erbeuteten der oder die Täter mehrere tausend Euro Bargeld.

Der Polizeiposten Eppelheim bittet nun Zeugen und Personen, denen verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter 06221 766377 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

