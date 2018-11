POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Trickdiebin erbeutet Armbanduhr, drei ähnlich gelagerte Fälle bekannt, Zeugen gesucht!

Heidelberg-Neuenheim (ots) - Am Dienstag gegen 13.30 Uhr wurde ein 77-jähriger Mann in der Gustav-Kirchhoff-Straße Opfer einer bislang unbekannten Trickdiebin.

Der Mann wollte mit seinem Jaguar in den fließenden Verkehr einfahren, worauf eine Frau auf seine hintere Karosserie und dann an der Fahrertür klopfte.

Nachdem der Senior seine Fahrerscheibe öffnete, griff die Unbekannte ins Innere und öffnete die Fahrertür.

Im Anschluss beugte sich die Täterin ins Innere des Fahrzeugs und versuchte den 77-Jährigen zu umarmen.

Während der Tathandlung äußerte sie mehrfach "Merry Christmas". Dem Mann gelang es die Frau zurückzudrängen, worauf diese sich entfernte.

Die Tathandlung dauerte ca. eine Minute.

Etwa 20 Minuten später bemerkte der 77-Jährige, dass die Frau ihm seine Rolex-Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen hatte.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

ca. 20 Jahre alt, 160 cm, schlanke/ zierliche Figur, südosteuropäischer Phänotyp, schwarze/glatte zusammengebundene Haare, dreiviertellanger dunkler Mantel, trug eine Handtasche mit Lederriemen, der eine goldfarbene Kette beinhaltete, sehr gepflegtes Äußeres, offenbar sehr hübsch

Bereits am 13.11.2018 in Mannheim und am 25.11.2018 in Ladenburg (wir berichteten) wurden mit ähnlicher, trickreichen Vorgehensweise zwei älteren Männern mit hochwertigen Fahrzeugen ebenfalls unter anderen teure Armbanduhren gestohlen. Ob es sich bei der Täterin um ein und dieselbe Person handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

