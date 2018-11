POL-MA: Mannheim: Beistehen statt Rumstehen - Ehrung für couragiertes Eingreifen

Mannheim (ots) - Für ihr mutiges und beherztes Einschreiten erhielten am Dienstag zwei Frauen und drei Männer die Auszeichnung "Beistehen statt Rumstehen" des Vereins "Sicherheit in Mannheim (SiMA) e.V.", der Stadt Mannheim sowie des Polizeipräsidiums Mannheim. Der Preis wurde ihnen im Rahmen einer Feierstunde von Erstem Bürgermeister und Sicherheitsdezernenten Christian Specht, gleichzeitig 1. Vorsitzender des Vereins SiMA, und Polizeipräsident Thomas Köber überreicht.

Was war geschehen: Letztes Jahr, am 11. September 2017 gegen 11:30 Uhr, ist die 61-jährige Doris Baier aus Mannheim zusammen mit Roland Hess, 64 Jahre, ebenfalls aus Mannheim, mit dem Auto auf der Goethestraße unterwegs. Beide beobachten, wie ein Unbekannter einer Fahrradfahrerin im Vorbeifahren die Handtasche aus dem Fahrradkorb klaut und in Richtung Oberer Luisenpark flüchtet. Baier und Hess machen durch Hupen einen vorbeifahrenden Radfahrer, den 56-jährigen Dariusz Pryzkowski, auf den Diebstahl aufmerksam. Der nimmt sofort die Verfolgung des Handtaschendiebes auf und schafft es, ihn einzuholen und die Handtasche zurückzubekommen. Der Täter flieht zwar unerkannt, die drei Helfer können die Tasche jedoch wenig später ihrer sichtlich erleichterten Besitzerin zurückgeben.

In einem weiteren Vorfall vor gut einem halben Jahr, am 19. April gegen 16.00 Uhr, fährt Stephanie Dumke in Sandhofen mit ihrem Rad nach Hause. Auf dem Fahrradweg entdeckt sie einen älteren Herrn, der mit einer blutenden Kopfwunde unter seinem Fahrrad liegt. Die 53-Jährige eilt dem Verletzen sofort zur Hilfe, dann verliert der Mann das Bewusstsein. Dumke bringt ihn in die stabile Seitenlage und bemerkt dabei, dass Atmung und Puls des Verletzten aussetzen. Sie bittet den in diesem Moment mit seinem Hund vorbekommenden 43-jährigen Harald Vierling, den Rettungsdienst zu alarmieren. Dumke selbst fängt währenddessen an, den 80-jährigen Radfahrer zu reanimieren, so lange, bis die Rettungskräfte eintreffen. Herzschlag und Atmung des Verletzten setzen wieder ein, der Mann überlebt den Unfall.

"Es handelt sich um zwei ganz unterschiedliche Fälle - einmal um einen Diebstahl, einmal um einen medizinischen Notfall. Doch beide Ereignisse haben eins gemeinsam: Jedes Mal war genau in diesem Moment jemand in der Nähe, der aufmerksam war, die Situation richtig erkannt und umgehend geholfen hat", lobt Erster Bürgermeister Specht. "Sie haben hin- und nicht weggesehen. Mit Ihrem Verhalten sind Sie Vorbild für viele Bürgerinnen und Bürger. Für Ihr couragiertes Einschreiten gilt Ihnen unser herzlicher Dank."

"Da es für uns als Polizei unmöglich ist überall zu sein, können aufmerksame und couragierte Bürger einen wertvollen Beitrag zur Aufklärung von Straftaten und damit zur Sicherheit leisten. Wichtig ist dabei, dass sich niemand selbst gefährdet, sondern vielmehr die Polizei verständigt", so Polizeipräsident Köber. "Ich danke Ihnen allen für Ihr beherztes Eingreifen."

Die Preisträger erhielten jeweils eine Urkunde, einen Glaskubus mit der Inschrift "Beistehen statt Rumstehen", einen Einkaufsgutschein und Tickets für die Rhein-Neckar-Löwen sowie den SV Waldhof.

Über den Preis: Der Förderverein Sicherheit in Mannheim e.V. (SiMA e.V.) zeichnet vorbildliches Verhalten in der Öffentlichkeit aus. Er trägt damit dazu bei, den Mut zum Eintreten für normgerechtes Verhalten und zum Schutz angegriffener bzw. gefährdeter Personen zu fördern und couragiertes Handeln zu belobigen. Er will der Unkultur des Wegschauens entgegentreten. So sollen gefährdete Personen in der Gemeinschaft hilfsbereiter Mitmenschen geschützt werden und dadurch sowohl die subjektiv empfundene wie auch die objektive Sicherheit in der Öffentlichkeit steigern.

Die Auszeichnung erhalten Menschen, die als Mannheimer Bürger oder im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim bei Bedrohungen von Mitmenschen interveniert haben, damit Problem- und Pflichtbewusstsein zeigten und dazu beitrugen, Straftäter zu verunsichern, Straftaten zu verhindern oder Opfern beizustehen. Für den Erhalt der Auszeichnung genügt ein formloser Bericht zur Darstellung des Sachverhalts an den Förderverein. Der Verein entscheidet im Einvernehmen mit dem Polizeipräsidium und der Stadt Mannheim über die Verleihung der Ehrung. Ausdruck der Ehrung sind der Glaskubus "Beistehen statt Rumstehen", eine Urkunde und eine Ehrengabe.

