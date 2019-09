Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt: Autodiebe wollten Firmenwagen stehlen

Isselburg (ots)

Gescheitert sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag bei einem Autodiebstahl in Isselburg-Anholt: Die Täter hatten vergeblich versucht, einen Firmenwagen zu entwenden. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Fahrzeug zu starten. Der Wagen hatte an der Straße Hahnerfeld gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

