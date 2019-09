Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 26-jähriger Radfahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Vreden erlitten. Der Vredener befuhr um 17.40 Uhr den linksseitigen Radweg der Stadtlohner Straße stadteinwärts. Eine 42-jährige Vredenerin befand sich mit ihrem Pkw auf der Straße Up de Hacke in Richtung Master Esch und wollte die Stadtlohner Straße überqueren. Im Kreuzungsbereich übersah sie den Radfahrer und es kam zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 1.500 Euro.

