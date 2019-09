Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin im Kreisverkehr touchiert

Borken (ots)

Im Kreisverkehr erfasst hat eine Autofahrerin am Donnerstag in Borken eine Radfahrerin - die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Gekommen war es dazu gegen 14.10 Uhr: Die 31 Jahre alte Autofahrerin aus Reken war von der Bocholter Straße kommend in den Kreisverkehr mit Butenwall und Brinkstraße eingefahren. Dabei touchierte sie die Borkenerin, die sich mit ihrem Rad bereits in dem Kreisverkehr befand.

