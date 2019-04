Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Die richtige Polizei warnt vor falschen Polizisten

Wismar (ots)

Am heutigen Tage meldeten sich vierzehn Senioren unabhängig voneinander bei der Polizei in Grevesmühlen und Wismar. Übereinstimmend teilten sie mit, dass ein Mann, der sich als Kommissar ausgab, sie zuvor mit unterdrückter Telefonnummer angerufen habe. Der Anrufer habe ihnen von einer Einbrecherbande, die am jeweiligen Wohnort der Angerufenen festgenommen worden sein soll, berichtet. Besagte Einbrecher, so die Anrufer weiter, hätten ein Notizbuch bei sich gehabt, in dem die Adressen der angerufenen Senioren verzeichnet gewesen wären. Darüber hinaus habe der Mann versucht die Senioren auszufragen, um wie immer in diesen Fällen Informationen über deren finanziellen Verhältnisse zu erlangen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ließen sich die Senioren nicht darauf ein und informierten die Polizei.

Die Polizeidienststellen in Wismar und Grevesmühlen leitete Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges und Amtsanmaßung ein. Die Kripo Grevesmühlen und Wismar übernahmen die Ermittlungen.

Die Polizei rät:

-Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

-Geben Sie Fremden keine Informationen zu Ihren finanziellen oder persönlichen Verhältnissen

-Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten

-Rufen Sie im Zweifel die echte Polizei unter 110 an

-Informieren Sie ältere Leute in Ihrer Umgebung über das Phänomen

Weitere nützliche Informationen zum Thema Trickbetrug finden Sie im Internet unter http://www.polizei-beratung.de/

