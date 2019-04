Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Gullydeckel entfernt - Polizei sucht Zeugen

Schönberg (ots)

Nachdem unbekannte Täter bereits am 03. März vier Gullydeckel aus dem Heinrich-Behrens-Weg in Schönberg ausgehoben hatten, wurden gestern erneut zwei dieser Deckel an derselben Stelle entfernt und in einen angrenzenden Teich geworfen. Zu Verkehrsunfällen kam es dort glücklicherweise nicht.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an das Polizeirevier in Grevesmühlen (03881/7200) zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell