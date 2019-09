Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Motorrad und Pkw kollidieren

Isselburg (ots)

Schwere Verletzungen haben ein Motorradfahrer und eine Autofahrerin am Freitag bei einem Unfall in Isselburg erlitten. Ein 45-Jähriger befuhr gegen 11.35 Uhr mit seinem Krad die Straße "Am Fenn" aus Richtung A3 kommend in Richtung Isselburg-Anholt. Eine entgegenkommende 72-jährige Autofahrerin aus Isselburg wollte nach links in die Fortsetzung der Straße Breels in Richtung Isselburger Innenstadt abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Motorradfahrer aus Marl in eine Klinik nach Münster, die Autofahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten weiträumig ab.

