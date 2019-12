Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand in einer Garage

Pillig, Pyrmonter Straße (ots)

Am 18.12.2019, wurde der Polizei Mayen gegen 15:30 h ein Brand in einer Garage gemeldet. Die rasch vor Ort eintreffenden Feuerwehren aus Pillig, Naunheim, Münstermaifeld und Mertloch (insgesamt 17 Feuerwehrleute) konnten die Ausbreitung des Feuers schnell verhindern, so dass kein großer Sachschaden entstand. Der Brandentstehungsort dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit in der technischen Einheit eines Stromkastens liegen. Die Kriminalpolizei Mayen prüft derzeit die Sachlage.

