Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Zoll Weil am Rhein

Basel: Fast eineinhalb Kilogramm Kokain im Reisebus

Stuttgart (ots)

Ganz besonderes Reisegepäck entdeckten Schweizer Grenzwächter Anfang Juni in einem Reisebus, der das Zollamt Weil/Basel-Autobahn in Richtung Schweiz passieren wollte. Fast eineinhalb Kilo Kokain befanden sich in einer Reisetasche, die mutmaßlich einem 22-jährigen albanischen Staatangehörigen gehörte. Die Zollbeamten stellten außerdem ein weiteres Kilogramm einer Substanz sicher, bei der es sich möglicherweise ebenfalls um Drogen handelt. Der Beschuldigte ist weiterhin verdächtig, sich ohne gültige Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufgehalten zu haben. Er befindet sich derzeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen - insbesondere zu Herkunft und Bestimmungsort der Drogen - führt das Zollfahndungsamt Stuttgart.

