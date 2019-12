Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbrüche im Stadtgebiet Mayen und in Thür

Mayen (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in Mayen, Am Wittbender Tor und am Obertor zu zwei Einbrüchen in Spielotheken. Es wurden insgesamt sieben Spielautomaten aufgebrochen. Die Tat am Wittbender Tor dürfte sich gegen 03:00 Uhr ereignet haben, da zu diesem Zeitpunkt die optische und akustische Alarmanlage auslöste. Die Tat am Obertor ereignete sich gegen 04:00 Uhr. Hier flüchtete eine Person vom Tatort in Richtung Westbahnhofstraße. Weiterhin kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Koblenzer Straße. Ein weiterer Einbruch mit Aufbruch eines Geldspielautomaten ereignete sich in einem Imbiss in Thür. Hinweise bitte an die Polizei Mayen, Tel. 02651/801-0.

