Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Annweiler Straße, 16.12.2019, 12.30 Uhr Fahren unter Drogeneinfluss

Landau (ots)

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer musste am 16.12.2019eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, nachdem bei ihm während einer Kontrolle in Landau um 12.30 Uhr in der Annweiler Straße am Dienstagmittag drogentypische, körperliche Merkmale festgestellt wurden. Ihn erwartet eine Anzeige, nachdem ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.

