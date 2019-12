Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Luitpoldstraße, 16.12.2019, 09.15 Uhr Verkehrsunfall mit Radfahrer

Herxheim (ots)

Nachdem ein 56-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt am 16.12.2019, gegen 09.15 Uhr, in Herxheim in der Luitpoldstraße gestürzt war, musste er durch den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Ermittlungen ergaben, dass der alleinbeteiligte Radfahrer aufgrund gesundheitlicher Ursache vom Rad gestürzt war und sich verletzt hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell