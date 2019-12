Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Rathausplatz, 16.12.2019 Taschendiebstahl

Landau (ots)

Am 15.12.2019, in der Zeit zwischen 15.00 und 20.00 Uhr, wurde eine 53-jährige Landauerin Opfer eines Taschendiebstahls auf dem Weihnachtsmarkt in Landau. Nachdem die Geldbörse durch unbekannte Personen in den Briefkasten der Landauer Polizei eingeworfen worden war, wurde die Geschädigte informiert. Sie hatte ihre Geldbörse in der Handtasche aufbewahrt. Diese muss ihr auf dem Weihnachtsmarkt aus ihrer Tasche heraus entwendet worden sein. Ihren Angaben zufolge sind ca. 30 Euro Bargeld entwendet worden. Die Geschädigte nahm ihre Geldbörse mit diversen Dokumenten wieder entgegen.

