Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Godramsteiner-/Neustadter Straße, 16.12.2019 Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Landau (ots)

Eine schwer verletzte Person und ca. 7000 Euro Sachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalles zwischen zwei Pkw am 16.12.2019, gegen 11.00 Uhr, in Landau an der "Schänzelkreuzung" Godramsteiner-/Neustadter Straße. Ermittlungen ergaben, dass eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Richtung Osten kommend nach links in die Neustadter Straße abgebogen ist, während eine 28-jährige ihr aus der Godramsteiner Straße entgegenkam. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die 28-jährige Pkw-Fahrerin kam mit einer Fraktur des Armes nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

