Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Edenkoben (ots)

Seit Ende Juni sausen die E-Scooter auch durch Edenkoben. So wurde gestern ein 17-jähriger Junge in der Luitpoldstraße angehalten, der mit einem solchen Fahrzeug unterwegs war. Bei der Kontrolle gab er an, dass er diesen Roller bei einem Onlinehandel für 250 Euro erworben hätte. Da die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit über 20 km/h betrug und er keinen Versicherungsnachweis vorzeigen konnte, hat er sich nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingehandelt. Sein E-Scooter wurde sichergestellt. Die Polizei weist darauf hin: E-Scooter dürfen nicht schneller als 20 km/h fahren und grundsätzlich nicht auf Gehwegen benutzt werden. Die Fahreigenschaften der Elektroroller sind ähnlich wie beim Fahrrad. Sie dürfen nur auf Radwege, Radfahrstreifen und Fahrradstraßen betrieben werden. Sind die nicht vorhanden, dürfen sie auf die Fahrbahn, auch außerhalb geschlossener Ortschaften. Zudem dürfen sie nur mit einer Versicherungsplakette auf öffentlichen Straßen benutzt werden. Weil E-Scooter wegen ihres Motors Kraftfahrzeuge sind, gelten die gleichen Promillegrenzen wie beim Autofahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



