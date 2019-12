Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lauterburg - Fahrzeug mit Sprudel überladen

Lauterburg (ots)

Lauterburg / Wörth; Am 16.12.2019 wurde um 11:15 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin am Grenzübergang Neulauterburg kontrolliert. Schon bei der Äußeren Kontrolle zeigte sich eine deutliche Überladung des Fahrzeugs, da die Karosserie deutlich im Heckbereich runter drückte. Die Fahrerin war kurz zuvor in einem französischen Einkaufsmarkt und hat nach ihrer Angabe privaten monatlichen Wasservorrat (!) eingekauft. Da die 84 Sechser Packs à 1,5 Liter jedoch deutlich zu viel waren. Musste die Fahrerin vor der Weiterfahrt einen Teil ausladen und durch einen Bekannten abholen lassen. Die Dame erwartete ein Bußgeld wegen Überladung und fehlender Ladungssicherung.

