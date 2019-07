Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Balzhofen - Kind fährt auf stehendes Auto

Bühl, Balzhofen (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein Kind am Dienstagabend auf einem Fahrrad zu, als es offenbar gegen ein stehendes Auto fuhr. Gegen 19:25 Uhr war die 53 Jahre alte Fahrerin eines Fiat auf der Eichenwaldstraße in Richtung Balzhofenerstraße unterwegs und hielt an, um in die abknickende Vorfahrtstraße einzufahren. Noch während die Frau nach Vorfahrtsberichtigten Ausschau hielt, fuhr ein Junge auf seinem Fahrrad aus einem Hof heraus und prallte gegen den stehenden Kleinwagen. Die leichten Verletzungen, die sich der junge Radler zuzog, wurden durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort versorgt. An dem Auto entstand geringer Sachschaden im dreistelligen Bereich.

/rs

