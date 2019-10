Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Samstag, gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem Fahrrad die Karl-Marx-Straße in Richtung Spittelstraße. Da sich auf seiner Spur ein Stau gebildet hatte, versuchte der 36-Jährige links an den anhaltenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 52-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, der auf der entgegengesetzten Fahrspur stand, wobei sich der Fahrradfahrer glücklicherweise keine Verletzungen zuzog. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch deutlichen Alkoholgeruch bei dem Kaiserslauterer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

