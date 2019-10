Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und geflüchtet; Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Freitag, parkte eine 43-jährige Frau aus Kaiserslautern ihren Pkw in der Zeit zwischen 13:00 und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Zollamtstraße. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in diesem Zeitraum das Fahrzeug der 73-Jährigen und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Pkw der Frau entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter Tel. 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

