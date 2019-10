Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Freitag, den 18.10.2019, wurden gleich zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen in der Kaiserslauterer Innenstadt verletzt. Gegen 10:30 Uhr versuchte der 64-jähriger Fahrer eines Transporters aus Kaiserslautern in der Marktstraße rückwärts einzuparken. Ein nachfolgender 79-jährige Fahrradfahrer aus Kaiserslautern wollte beim Erkennen der Rückfahrleuchte des Transporters zur Seite weggehen. Hierbei stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus verbracht. Beim zweiten Unfall, der sich gegen 12:35 Uhr in der Friedrichstraße ereignete, missachtete ein 53-jähriger Mann aus Kindsbach mit seinem Pkw die Vorfahrt eines 38-jährigen Kaiserslauterers, der mit seinem Fahrrad stadtauswärts fuhr. Hierbei fiel der 38-Jährige über die Motorhaube des Pkw und zog sich leichte Verletzungen zu.

