POL-RBK: Bergisch Gladbach - 94-Jähriger wiederholt Opfer von Trickbetrügern

Bergisch Gladbach (ots)

Innerhalb weniger Wochen wurde ein 94-Jähriger Senior Opfer von Trickbetrügern.

Der erste Vorfall ereignete sich am 05.06.2019, als ein Unbekannter sich am Telefon als Sohn des Geschädigten ausgab. Der vermeintliche Sohn befand sich angeblich gerade im Autohaus und benötigte 20.000 Euro für einen Autokauf. Als das Gespräch kurz beendet wurde, versuchte der Bergisch Gladbacher seinen Sohn und auch dessen Frau zu erreichen - leider erfolglos. Kurze Zeit später rief der Betrüger erneut an, um dem Rentner mitzuteilen, dass eine Frau das Geld bei ihm abholen würde. Als diese tatsächlich später vor der Tür stand, übergab das ahnungslose Opfer der Unbekannten in einem Briefumschlag die geforderten 20.000 Euro.

Nur kurze Zeit später (17.06.) klingelten zwei Männer an der Haustür des Seniors und verschafften sich unter dem Vorwand, einen Dachziegel reparieren zu wollen, Zugang zum Haus. Während einer der beiden Männer den 94-Jährigen ablenkte, entwendete die andere Person eine Geldbörse aus einer Schublade. In der Geldbörse befanden sich 200 Euro.

Die gesuchten Personen werden wie folgt beschrieben: Die Frau soll ca. 160 cm groß und korpulent sein. Sie hat braune Haare, spricht akzentfreies Deutsch und wird auf 45-55 Jahre geschätzt. Einer der Männer soll ca. 160 cm groß und dick sein und hat ebenso braune Haare.

Der Geschädigte berichtete gestern (26.06.) einem Freund von den beiden Fällen, der dann die Polizei informierte. Die Ermittler bitten nun um Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

