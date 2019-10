Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw kippt Absatz hinab

Bild-Infos

Download

Eulenbis (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 58-jähriger Mann aus Koblenz zu, der mit seinem Fahrzeug einen ca. zwei Meter hohen Absatz hinunterkippte. Der 58-Jährige war am Donnerstag, den 17.10.2019, gegen 08:00 Uhr, in Eulenbis unterwegs. Auf Grund seiner fehlenden Ortskenntnis fuhr er in die erhöhte Zufahrt eines Grundstückes ein. Hier übersah er, dass die Zufahrt mit dem Absatz endete. Trotz seiner geringen Geschwindigkeit, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und sein Fahrzeug kippte den Absatz hinunter und blieb auf dem Dach liegen. Der Koblenzer konnte sich danach selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wurde von den eintreffenden Rettungskräften ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell