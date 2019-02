Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Pkw fährt in den Gegenverkehr, eine Person leicht verletzt

Dinslaken (ots)

Am Samstag, 23.02.2019, gegen 17:53 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Pkw-Fahrerin in Dinslaken auf der Frankfurter Straße. Ein 31-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit seinem Pkw samt Anhänger die Frankfurter Straße aus Fahrtrichtung Dinslaken kommend in Fahrtrichtung Voerde. An der Ortsgrenze von Dinslaken nach Voerde kam der 31-Jährige im Verlauf einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er frontal mit dem Pkw einer 28-jährigen Frau aus Dinslaken. Durch die Kollision verletzte sich die 28-Jährige leicht und wurde mit einem Krankenwagen zu einem Krankenhaus nach Dinslaken verbracht.

