Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht nach Parkrempler

Bitburg (ots)

Am Dienstag, 05.03.2019, wurde ein 1er BMW auf dem DM-Parkplatz in der Saarstraße in Bitburg von 16.20 Uhr bis 16.30 Uhr abgestellt. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Fahrer Beschädigungen an der linken, hinteren Seite fest, die durch ein ausparkendes Fahrzeug verursacht wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel. 06561-96850.

