Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, 16.12.2019, 04.15 Uhr Herxheim

Herxheim (ots)

Bei der Kontrolle eines Pkw mit polnischer Zulassung und Abgleich der Fahrgestellnummer wurden die kontrollierenden Beamten am frühen Morgen des 16.12.19, in Herxheim misstrauisch. Die Fahrgestellnummer des Pkw war nicht mit der in der polnischen Zulassung identisch. Trotz Sprachbarriere konnte dann durch die Sichtung der mitgeführten Papiere ermittelt werden, dass der 49-jährige Pole das Fahrzeug gekauft hatte. Um das Fahrzeug zu überführen, brachte er kurzerhand die polnischen Kennzeichen an und fuhr los. Zur Durchführung des Strafverfahrens wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetztes wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 350EUR einbehalten.

