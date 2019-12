Polizei Korbach

POL-KB: Rosenthal: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Gestern Abend um 18 Uhr sucht ein bislang unbekannter Täter einen Lebensmittelmarkt in Rosenthal in der Marburger Straße auf. Er bedient sich einer mitgebrachten Schüppe, um die Eingangsschiebetüren aufzubrechen. Anschließend bricht er eine zweite Schiebetür auf und gelangt so in den Verkaufsraum. Dort hebelt er im Kassenbereich, mit Hammer und Schraubenzieher, die Zigarettenboxen und eine Glasvitrine auf. Daraus entwendet er Zigaretten und Rubbellose und verlässt den Lebensmittelmarkt in unbekannte Richtung.

Der Dieb ist aber dreist, kehrt in der Nacht noch zweimal, gegen 23 Uhr und 1:30 Uhr, zum Tatort zurück und bedient sich wieder an den Zigaretten. Bei einer seiner Diebestouren benutzt er auch ein Fahrrad. Am Fahrradlenker hat er Einkaufstüten hängen, in denen er die Zigaretten abtransportiert. Da der Täter bei seinen Tatausführungen von der Überwachungskamera gefilmt wurde, kann er wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 170 cm groß, etwa 30-40 Jahre alt, hat eine sportliche Figur. Er trug bei der Tatausführung eine graue Jacke mit Kapuze. Die Jacke ist im Schulterbereich auffällig schwarz abgesetzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Höhe des entwendeten Stehlgutes steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

