Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg/Haina - Überholender "Pritschenwagen" zwingt Autofahrer zum Ausweichmanöver, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Montag (16. Dezember) gegen 15.30 Uhr kam es zwischen Frankenberg und Haina-Löhlbach beinah zu einem Zusammenstoß. Ein Autofahrer aus Bad Wildungen musste eine Vollbremsung einleiten, weil ihm ein Fahrzeug auf seiner Seite der Fahrbahn entgegenkam. Das Ausweichmanöver des Autofahrers endete im Graben. Es wurde keiner verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend erstattete der 21-jährige Bad Wildunger Anzeige bei der Polizei in Bad Wildungen. Er war am Montag auf der Rückfahrt aus Frankfurt. Gegen 15.30 Uhr sei ihm zwischen Frankenau-Dainrode und Haina-Löhlbach eine Art "Pritschenwagen" auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen.

Der "Pritschenwagen" habe versucht, trotz unklarer Verkehrslage einen Lastwagen zu überholen. Um eine Kollision zu vermeiden, habe der Bad Wildunger daraufhin mit seinem Skoda Fabia eine Vollbremsung einleiten müssen. Er sei nach rechts ausgewichen und dabei im Straßengraben gelandet. Der Fahrer des "Pritschenwagens" habe es gerade noch geschafft, sich wieder hinter dem Lastwagen einzufädeln. Hinter dem Lastwagen soll noch ein Auto gefahren sein.

Der Bad Wildungen und zwei Frauen in seinem Auto blieben unverletzt, an seinem Skoda Fabia entstand kein Schaden. Durch das riskante und gefährliche Überholmanöver wird nun gegen den unbekannten Fahrer des "Pritschenwagens" wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Das Fahrzeug konnte der Bad Wildunger wie folgt beschreiben:

weißes Baustellenfahrzeug, blaue Aufschrift vorne Fahrerkabine mit zwei Sitzen, hinten Ladefläche, HR-Kennzeichen

Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit braunen, mittellangen Haaren und Brille handeln.

Zeugen, insbesondere der Lastwagenfahrer und der Fahrer des Autos dahinter, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Frankenberg, unter der Tel. 06451-72030, zu melden.

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell