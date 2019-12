Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Einbruch in Wohnmobilanlage, Werkzeuge gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in Gebäude einer Wohnmobilanlage in Volkmarsen ein und stahlen Werkzeuge im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter begaben sich auf das Grundstück der Wohnmobilanlage in der Kasseler Straße in Volkmarsen. Nachdem sie beim Versuch, ein Fenster gewaltsam zu öffnen noch scheiterten, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und konnten so in das Sanitärgebäude einsteigen. Hier konnten sie kein für sie geeignetes Diebesgut finden. Anschließend brachen sie gewaltsam in einen Lagerschuppen ein. Aus diesem stahlen sie mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Stichsäge und einen Winkelschleifer der Marken Bosch und AEG. Es entstand Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut im Wert von etwa 1.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Arolsen sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Tel. 05691/97990.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

