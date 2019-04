Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen auf Friedhof in Habscheid

Prüm (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 23./24.03.2019 kam es auf dem Friedhofsgelände in Habscheid durch unbekannten Personen zu Sachbeschädigungen und Vandalismus an Grabsteinen und Weihwasserbehältnissen auf Gräbern.

Sachdienliche Hinweise hierzu werden entgegengenommen bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder pipruem@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-9420

pipruem@polizei.rlp.de



