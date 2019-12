Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falschfahrerin fährt auf der B 50neu 4,5 KM in Richtung Hochmoselübergang.

B 50 neu, Hochmoselübergang (ots)

Am Montag, dem 02.12.2019, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin die B 50neu als Falschfahrerin. Die Frau fuhr mit ihrem weißen VW-Polo im Plattener Kreisel falsch auf die B 50 auf, in Richtung Hunsrück. Auf dem Hochmoselübergang konnte die Fahrt dann von der Besatzung eines zufällig entgegenkommenden Rettungswagens gestoppt werden. Die Polizeiautobahnstation Schweich bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Falschfahrerin gefährdet wurden, sich zu melden. Tel.: 06502-91650 oder per Mail unter pastschweich@polizei.rlp.de

Polizeiautobahnstation Schweich

Herrn Walter Sturges

Telefon: 06502-91650

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de



